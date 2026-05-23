Петиція про ремонт мосту Патона в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом відремонтувати міст імені Патона в столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 24 березня і станом на 23 травня петиція набрала лише 1,4 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"У березні 2026 року мер Вільнюса – Валдас Бенкунскас пообіцяв допомогти Києву з будівництвом нового пішоходного мосту на Оболонський острів, що поблизу вул. Прирічної. Віддаючи належне зацікавленості наших іноземних партнерів у допомозі Києву та виходячи із актуальних та необхідних потреб територіальної громади – просимо звернутися міського голову Києва, В. Кличка з проханням до литовської сторони щодо направлення відповідних меценатських коштів на невідкладний ремонт мосту Патону, стан якого визнано як аварійний", – йшлося й петиції.

Як повідомлялося, перший віцепрезидент НАН України академік Вячеслав Богданов 25 лютого заявив, що технічний стан мосту імені Патона в Києві викликає серйозне занепокоєння фахівців. За словами науковців, залишковий ресурс цієї споруди оцінюється як нульовий, а корозійні процеси стають дедалі менш передбачуваними.

Повідомляється, що на початку 2026 року Національний комітет України з теоретичної та прикладної механіки звернувся до уряду з пропозиціями щодо організації та фінансування капітального ремонту мосту.

У березні генерального директора Українського інституту сталевих конструкцій заявив, що до ремонту й реконструкції мосту Патона потрібно братися невідкладно.

5 березня 2026 року Київська міська державна адміністрація повідомила, що на нараді, що відбулася на базі комунального підприємства "Київавтошляхміст" за участю представників Українського інституту сталевих конструкцій імені Шимановського, визначено, що міст імені Патона можна й надалі експлуатувати, але рух має здійснюватися з обов’язковим дотриманням раніше установлених обмежень.

Міст імені Патона введено в експлуатацію 1953 року, до 1965 року був єдиним автомобільним переходом через р. Дніпро в межах Києва. Ним пролягають міжнародна траса Е95, кілька тролейбусних і автобусних маршрутів. Магістральний трубопровід під мостом побудовано 1962 року, він забезпечує теплом близько 200 багатоповерхових житлових будинків на житлових масивах Русанівка та Березняки, але на початку березня 2020 року на ньому стався масштабний прорив.

У 2004 році з мосту демонтували трамвайні колії, відтоді поточні ремонтні роботи на ньому відбувалися лише на невеликих ділянках. Фахівці неодноразово вказували на аварійний стан мосту, в результаті 2017 року рух по ньому було обмежено: для авторуху закрито перші смуги в обох напрямках.

У 2018 році цей міст було визнано таким, що перебуває у непрацездатному, тобто аварійному стані. У 2023 році комісія з перевірки мостових споруд, створена на виконання рішення РНБО, з’ясувала: протиаварійні заходи проводились лише на окремих опорах мосту у 2018 та 2019 рр., на ці цілі міська влада витратила 15 млн грн. Тоді ж експерти підтвердили, що міст перебуває у п’ятому для непрацездатності експлуатаційному стані. У подальшому, включно до дати комісійного огляду, жодні ремонтні роботи не проводилося.