Одна людина загинула через удар БпЛА окупантів на жалобну колону у Сумах – ОВА

Стало відомо про одного загиблого через атаку російського безпілотника по жалобній процесії у обласному центрі, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На превеликий жаль, у лікарні помер чоловік, який отримав надважкі поранення внаслідок російського удару по траурній колоні в Сумах. Медики зробили все можливе, аби врятувати його життя…", – написав він у Телеграмі.

Наразі встановлюється особа загиблого.