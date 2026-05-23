Інтерфакс-Україна
12:59 23.05.2026

Троє поліцейських постраждали через атаку БпЛА по авто поліції на Чернігівщині – поліція

Троє поліцейських постраждали через атаку БпЛА по авто поліції на Чернігівщині – поліція
Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

Трьох поліцейських травмовано через атаку російського безпілотника на поліцейське авто у Чернігівський області, повідомили у Національній поліції України.

"Сьогодні близько 11-ї години у м.Новгород-Сіверський росіяни поцілили з дрона по службовому автомобілю поліцейських, які здійснювали патрулювання міста. Внаслідок ворожого удару троє співробітників групи реагування патрульної поліції Новгород-Сіверського райвідділу зазнали травм", – йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Пошкоджено службовий автомобіль.

