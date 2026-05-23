Зеленський повідомив про ураження російського хімічного підприємства "Метафракс Кемікалс"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження хімічного підприємства "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї, РФ.

"Вдячний Службі безпеки України за ураження одного з важливих російських воєнних підприємств. Дистанція від нашого кордону – 1700 кілометрів, це Пермський край. "Метафракс Кемікалс" – важлива частина російської хімічної індустрії... Важлива наша далекобійна санкція", – написав він у Телеграмі.

Зеленський зазначив, що продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв, виробничий процес на підприємстві зупинений.