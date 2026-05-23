Інтерфакс-Україна
12:48 23.05.2026

Петиція про зміну транспортної політики Києва не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом змінити транспортну політику Києва не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 24 березня і станом на 23 травня петиція набрала лише 721 голос із 6 тис. необхідних.

Зокрема, у петиції йшлося, що в короткостроковій перспективі необхідно: запровадити відображення GPS-локації транспортних засобів приватних перевізників на карті; скасувати відтермінування впровадження електронного квитка для приватних перевізників; запровадити електронну Картку киянина або хоча б її транспортну частину у "Київ Цифровий"; запровадити безоплатні пересадки між різним громадським транспортом протягом 120 хв між валідаціями. 

На думку автора, в середньостроковий період (5 років) потрібно: поступово замінити маршрутки на інші форми транспорту; розвивати трамвайну мережу, зокрема повернути трамвайні лінії на міст Патона.

Як повідомлялося, на сьогодні уже дві петиції на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану набрали необхідну для розгляду кількість голосів.

У Київській міській державній адміністрації 18 травня повідомили про плани оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Зокрема, вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. Так, на придбані 1-9 поїздок тариф складатиме 30 грн; 10-19 – 28,90 грн; 20-29 – 27,80 грн; 30-39 – 26,60 грн; 40-49 – 25,50 грн; 50 поїздок – 25 грн. Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3-23,6 грн.

Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови: студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного; учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку – зі знижкою 75%.

Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 грн, який даватиме можливість безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. Із 1 січня 2022 року планували підвищити вартість проїзду в громадському транспорті до 20 грн, для власників "Картки киянина" – до 12 грн.

Наприкінці 2021 року мер Києва Віталій Кличко запевнив, що вартість проїзду в міському громадському транспорті не підвищуватиметься до кінця опалювального сезону.

У 2023 році міська влада заявила, що не збирається підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті до кінця війни.

У вересні 2025 року Кличко заявив, що попри те, що громадський транспорт в Києві є дотаційним, місто шукає можливості, щоб не підвищувати вартість проїзду.

