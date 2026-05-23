Петиція про зміну транспортної політики Києва не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом змінити транспортну політику Києва не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 24 березня і станом на 23 травня петиція набрала лише 721 голос із 6 тис. необхідних.

Зокрема, у петиції йшлося, що в короткостроковій перспективі необхідно: запровадити відображення GPS-локації транспортних засобів приватних перевізників на карті; скасувати відтермінування впровадження електронного квитка для приватних перевізників; запровадити електронну Картку киянина або хоча б її транспортну частину у "Київ Цифровий"; запровадити безоплатні пересадки між різним громадським транспортом протягом 120 хв між валідаціями.

На думку автора, в середньостроковий період (5 років) потрібно: поступово замінити маршрутки на інші форми транспорту; розвивати трамвайну мережу, зокрема повернути трамвайні лінії на міст Патона.

Як повідомлялося, на сьогодні уже дві петиції на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану набрали необхідну для розгляду кількість голосів.

У Київській міській державній адміністрації 18 травня повідомили про плани оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Зокрема, вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. Так, на придбані 1-9 поїздок тариф складатиме 30 грн; 10-19 – 28,90 грн; 20-29 – 27,80 грн; 30-39 – 26,60 грн; 40-49 – 25,50 грн; 50 поїздок – 25 грн. Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3-23,6 грн.

Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови: студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного; учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку – зі знижкою 75%.

Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 грн, який даватиме можливість безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. Із 1 січня 2022 року планували підвищити вартість проїзду в громадському транспорті до 20 грн, для власників "Картки киянина" – до 12 грн.

Наприкінці 2021 року мер Києва Віталій Кличко запевнив, що вартість проїзду в міському громадському транспорті не підвищуватиметься до кінця опалювального сезону.

У 2023 році міська влада заявила, що не збирається підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті до кінця війни.

У вересні 2025 року Кличко заявив, що попри те, що громадський транспорт в Києві є дотаційним, місто шукає можливості, щоб не підвищувати вартість проїзду.