12:39 23.05.2026

Четверо поранених через атаку по траурній колоні у Сумах – МВА

Фото: Сумська МВА

Чотири людини зазнали поранень через атаку російського безпілотника по жалобній процесії у Сумах, повідомили у міський військовій адміністрації.

"Сьогодні ворожим FPV-дроном, попередньо на оптоволокні, нанесено удар по похоронній процесії, що рухалась на одне з міських кладовищ. Внаслідок влучання в проїжджу частину, поруч з автобусом, чотири особи зазнали поранень. Наразі усі постраждалі доставлені до медичних закладів. Стан одного з них оцінюється як тяжкий", – йдеться у повідомленні на сторінці МВА у Facebook.

Всі обставини уточнюються. Інформація оновлюватиметься.

