12:10 23.05.2026

У Львові через наїзд потяга загинув чоловік – поліція

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі людини на залізничній станції "Підзамче" у обласному центрі, повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"Подія сталася сьогодні, 23 травня, близько 02:10, на залізничній станції "Підзамче" у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, пасажирський потяг сполученням "Ужгород-Одеса" здійснив наїзд на 20-річного львів’янина. Від отриманих внаслідок наїзду травм чоловік загинув на місці події", – йдеться у повідомленні на сторінці поліції у Facebook.

За фактом слідчі відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Теги: #наїзд #залізниця #львівщина

