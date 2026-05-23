Окупанти атакували похорону процесію в Сумах, є постраждалі – ОВА

У Сумах є постраждалі через атаку російського безпілотника по траурній колоні на околиці міста, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Цинічна атака. Сьогодні російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум. Постраждали люди. Усім надають необхідну медичну допомогу. Попередньо, одна людина – у важкому стані", – написав він у Телеграмі.

Наразі з’ясовуються всі обставини та наслідки удару.