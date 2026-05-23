У Новгород-Сіверському є постраждалі через удар ворожого БпЛА – РВА

Є постраждалі через атаку російських окупантів районного центру, повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

"Новгород-Сіверський. Сьогодні, 23 травня, близько 10:20 в межах міста зафіксовано вибух. Ворог завдав удару із застосуванням ударного БпЛА (попередньо типу "Молнія"). За попередньою інформацією є постраждалі. Пораненим надається необхідна медична допомога", – написав він на сторінці у Facebook.

Пошкоджень зазнали прилеглі приватні житлові будинки. Масштаби руйнувань та наслідки ворожого удару наразі уточнюються.