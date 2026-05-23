Інтерфакс-Україна
Події
11:59 23.05.2026

Міносвіти визначило перелік перших закладів, які отримають понад 459 млн грн на сучасний освітній простір

Комісія Міністерства освіти і науки України визначила першу хвилю майбутніх профільних ліцеїв, які отримають фінансування за кошти освітньої субвенції на створення сучасного освітнього простору у 2026 році. 

Згідно з повідомленням, 459,3 млн грн спрямують на облаштування лабораторій природничої освітньої галузі в обсязі, необхідному для якісного викладання фізики, хімії, біології та/або інтегрованих курсів, зокрема у STEM-лабораторіях. 

У відомстві зазначають, що головна мета проєкту – забезпечити школи обладнанням, що дасть змогу учням не просто здобувати теоретичні знання, а й застосовувати їх на практиці через дослідження та експерименти. 

В Міносвіти нагадади, що загалом у державному бюджеті 2026 року передбачено 3,2 млрд грн на модернізацію освітніх просторів: 1,2 млрд грн – для пілотних ліцеїв, які впроваджують профільну старшу школу; 1,3 млрд грн – на оновлення просторів у гімназіях; 700 млн грн, з яких зараз комісія МОН розподіляє фінансування – на сучасні освітні простори в майбутніх академічних ліцеях, які з 2027 року увійдуть до мережі старшої профільної школи. 

Як повідомлялося, 18 травня Кабінет міністрів розподілив 1,2 млрд грн на створення сучасних лабораторій та освітніх просторів у ліцеях, які першими впроваджують реформу старшої профільної школи в рамках "Нової української школи" (НУШ).

Теги: #stem #лабораторії #мон #ліцеї

11:55 23.05.2026
В'єтнам надає громадянам України 40 стипендії на навчання на 2026/2027 н.р. – Міносвіти

Міносвіти напрацює питання підвищення стипендій для українських студентів – Зеленський

Майже 70% учителів задоволені вибором професії – дослідження ЮНЕСКО

МОН оголосило потребу в підручниках для 1 і 5 класів, які використовуватимуть у 2028р.

Майже 90% громад уже сформували мережі академічних ліцеїв або на фінальній стадії - Міносвіти

Реформу старшої школи з вересня пілотуватимуть 150 ліцеїв - Міносвіти

В Міносвіти спростовують необхідність мінімум 300 учнів у 10–12 класах для створення академічних та профліцеїв

ВООЗ та фонд ASEF передали Україні лабораторні набори для виявлення високоризикових патогенів на 4,7 млн грн

Кабмін утворив міжвідомчу комісію з модернізації військових ліцеїв

Освітній омбудсмен надала пропозиції до законопроектів щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв

