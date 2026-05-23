Міносвіти визначило перелік перших закладів, які отримають понад 459 млн грн на сучасний освітній простір

Комісія Міністерства освіти і науки України визначила першу хвилю майбутніх профільних ліцеїв, які отримають фінансування за кошти освітньої субвенції на створення сучасного освітнього простору у 2026 році.

Згідно з повідомленням, 459,3 млн грн спрямують на облаштування лабораторій природничої освітньої галузі в обсязі, необхідному для якісного викладання фізики, хімії, біології та/або інтегрованих курсів, зокрема у STEM-лабораторіях.

У відомстві зазначають, що головна мета проєкту – забезпечити школи обладнанням, що дасть змогу учням не просто здобувати теоретичні знання, а й застосовувати їх на практиці через дослідження та експерименти.

В Міносвіти нагадади, що загалом у державному бюджеті 2026 року передбачено 3,2 млрд грн на модернізацію освітніх просторів: 1,2 млрд грн – для пілотних ліцеїв, які впроваджують профільну старшу школу; 1,3 млрд грн – на оновлення просторів у гімназіях; 700 млн грн, з яких зараз комісія МОН розподіляє фінансування – на сучасні освітні простори в майбутніх академічних ліцеях, які з 2027 року увійдуть до мережі старшої профільної школи.

Як повідомлялося, 18 травня Кабінет міністрів розподілив 1,2 млрд грн на створення сучасних лабораторій та освітніх просторів у ліцеях, які першими впроваджують реформу старшої профільної школи в рамках "Нової української школи" (НУШ).