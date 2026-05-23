11:55 23.05.2026

В'єтнам надає громадянам України 40 стипендії на навчання на 2026/2027 н.р. – Міносвіти

Уряд Соціалістичної Республіки В’єтнам надає громадянам України 40 стипендії на навчання на 2026/2027 навчальний рік, повідомило українське Міністерство освіти і науки.

Зазначається, що відповідно до угоди між урядами України і В’єтнаму про співробітництво в галузі освіти в’єтнамська сторона надає: 25 стипендій для здобуття вищої освіти за освітніми рівнями "бакалавр" і "магістр"; 10 стипендій для навчання в аспірантурі для докторантів; п’ять стипендій для наукового стажування.

"Стипендія покриває всі витрати, включаючи витрати на навчання і проживання студентів. Навчання проводиться в’єтнамською мовою. Студенти, які не володіють в’єтнамською мовою, мають можливість пройти 1-річний курс мовної підготовки", – йдеться в повідомлення відомства.

У зв’язку з цим, Міносвіти приймає документи від кандидатів, підготовлені відповідно до вимог в’єтнамської сторони, до 15 червня 2026 року (включно).

Як повідомлялося, раніше Міносвіти розпочало прийом заявок на отримання 90 державної стипендії уряду Китайської Народної Республіки на навчання в Китаї у 2026/2027 навчальному році.

Також Казахстан надає громадянам України на 2026/2027 навчальний рік 40 державних стипендій на навчання в закладах вищої освіти.

17:12 22.05.2026
Міносвіти напрацює питання підвищення стипендій для українських студентів – Зеленський

16:42 12.05.2026
Майже 70% учителів задоволені вибором професії – дослідження ЮНЕСКО

10:02 07.05.2026
Кабмін призначив одноразову винагороду в 150 тис. грн спортсменам, які посіли шості місця на зимовій Олімпіаді

09:48 07.05.2026
Казахстан надає громадянам України 40 держстипендій на 2026/2027 навчальний рік

12:04 24.04.2026
МОН оголосило потребу в підручниках для 1 і 5 класів, які використовуватимуть у 2028р.

15:37 17.04.2026
Міносвіти опублікувало порядок прийому до фахових коледжів у 2026р

12:38 15.04.2026
Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів ще 3-х університетів

16:48 01.04.2026
В'єтнам готується відкрити ринок для експорту яблук, яєць та м'яса з України

22:21 12.03.2026
Студенти приватних закладів вищої освіти на держзамовленні також отримуватимуть стипендії - Свириденко

04:29 13.02.2026
Зеленський видав указ про призначення президентських стипендій спортсменам з неолімпійських видів спорту

