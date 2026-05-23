Інтерфакс-Україна
Події
11:04 23.05.2026

На вугільній шахті в Китаї загинуло щонайменше 90 осіб – ЗМІ

1 хв читати

Внаслідок вибуху на вугільній шахті в центральній китайській провінції Шаньсі загинуло щонайменше 90 осіб, повідомляє South China Morning Post.

"У п’ятницю в повіті Циньюань, що розташований приблизно за 520 км (320 миль) на південний захід від Пекіна, стався вибух газу після того, як пізно ввечері в п’ятницю на шахті було оголошено тривогу через витік чадного газу. На момент вибуху під землею перебувало 247 гірників. Наразі невідомо, чи залишилися там інші працівники", – йдеться у повідомленні.

Президент Сі Цзіньпін закликав рятувальників "докласти всіх зусиль" для пошуку зниклих безвісти та наголосив, що наслідки інциденту необхідно "належним чином ліквідувати".

Теги: #китай #шахта #загиблі

13:22 20.05.2026
Рютте не коментує можливу підготовку військових РФ у Китаї, але вказує на тісну співпрацю Москви та Пекіна

18:15 19.05.2026
ООН: В Україні за час повномасштабного вторгнення РФ загинуло 15850 цивільних, серед них – 791 дитина

17:24 19.05.2026
В МЗС КНР підтвердили відсутність постраждалих своїх громадян на судні в Чорному морі після атаки російського дрона

16:46 19.05.2026
В Прилуках загинули три людини, 29 поранені – ДСНС

15:30 19.05.2026
Китай таємно готував російських військових для війни проти України – ЗМІ

10:34 19.05.2026
Ракета Vega-С вивела на орбіту європейсько-китайський дослідницький супутник

07:53 19.05.2026
Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом припустив, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну – ЗМІ

16:16 18.05.2026
ЄК готує пропозиції щодо обмеження закупівель у Китаю критично важливих компонентів

14:57 18.05.2026
В Румунію з 2022 року нелегально втекли 32 тис українців, 39 загинули в горах – ЗМІ

06:33 15.05.2026
ДСНС: кількість загиблих унаслідок російського удару по Києву зросла до 24 осіб

