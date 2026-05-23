На вугільній шахті в Китаї загинуло щонайменше 90 осіб – ЗМІ

Внаслідок вибуху на вугільній шахті в центральній китайській провінції Шаньсі загинуло щонайменше 90 осіб, повідомляє South China Morning Post.

"У п’ятницю в повіті Циньюань, що розташований приблизно за 520 км (320 миль) на південний захід від Пекіна, стався вибух газу після того, як пізно ввечері в п’ятницю на шахті було оголошено тривогу через витік чадного газу. На момент вибуху під землею перебувало 247 гірників. Наразі невідомо, чи залишилися там інші працівники", – йдеться у повідомленні.

Президент Сі Цзіньпін закликав рятувальників "докласти всіх зусиль" для пошуку зниклих безвісти та наголосив, що наслідки інциденту необхідно "належним чином ліквідувати".