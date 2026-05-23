Чергова петиція про запровадження безготівкової оплати в маршрутках Києва не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом запровадити безготівкову оплату проїзду в столичних маршрутних таксі та можливість відстежувати рух через додаток не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 23 березня і станом на 23 травня петиція набрала лише 1,6 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Шановна Київрада, мешканці Києва звертаються до вас з проханням змусити приватних перевізників встановити валідатори в маршрутках! Минула петиція була підтримана, але жодних дій не відбулося. Кожного року бюджет Києва не доотримує 6-7 мільярдів гривень із-за приватних перевізників", – йшлося у петиції.

Також автор петиції просив встановити на маршрутки GPS-трекери для можливості відстежувати рух маршруток через додаток в режимі онлайн.

Як повідомлялося, в грудні 2023 року Київська влада не підтримала петицію про встановлення у столичних маршрутних таксі валідаторів для оплати проїзду.

Також в березні 2025 року петиція на сайті Київради із закликом ввести безготівкову оплату проїзду на маршрутах приватних перевізників в столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Влада її підтримала, але систему запроваджено не було.

Пізніше 3 лютому ще одна петиція про запровадження безготівкової оплати проїзду в маршрутках Києва не набрала необхідних голосів.