Інтерфакс-Україна
Події
10:58 23.05.2026

Семеро людей зазнали поранень через обстріли Донеччини – ОВА

1 хв читати
Семеро людей зазнали поранень через обстріли Донеччини – ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Станом на ранок суботи семеро людей постраждало внаслідок обстрілів населених пунктів області, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Краматорську поранено чотири людини, ще дві – у Малотаранівці... У Дружківці поранено людину", – написав він у Телеграмі.

За його словами, у Краматорському районі, у Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку та технічні приміщення, в Оріхуватці зруйновано два будинки, у Райгородку пошкоджено приватний будинок. В Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю та дві автівки. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку і два приватні будинки.

У Бахмутському районі, у Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

З лінії фронту евакуйовано 337 людей, у тому числі 32 дитини.

Теги: #донеччина #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:50 23.05.2026
За минулу добу 12 людей постраждали на Сумщині від російських обстрілів – ОВА

За минулу добу 12 людей постраждали на Сумщині від російських обстрілів – ОВА

19:03 22.05.2026
Доступ до більш як 40 квартир постраждалого будинку в Дарницькому районі буде обмежено

Доступ до більш як 40 квартир постраждалого будинку в Дарницькому районі буде обмежено

18:53 22.05.2026
На Дніпропетровщині 16 людей постраждали через російськи удари – ОВА

На Дніпропетровщині 16 людей постраждали через російськи удари – ОВА

18:24 22.05.2026
Людина загинула, ще одна – поранена на Запоріжжі через удар БпЛА – ОВА

Людина загинула, ще одна – поранена на Запоріжжі через удар БпЛА – ОВА

17:08 22.05.2026
У Марганці 13 людей поранено внаслідок удару БпЛА окупантів – ОВА

У Марганці 13 людей поранено внаслідок удару БпЛА окупантів – ОВА

11:55 19.05.2026
Окупанти минулого тижня наростили темп наступу в бік Слов'янська та Костянтинівки, але відступили на Харківщині – DeepState

Окупанти минулого тижня наростили темп наступу в бік Слов'янська та Костянтинівки, але відступили на Харківщині – DeepState

11:01 19.05.2026
Дві людини загинули, поранені ще три на Донеччині через російськи удари – поліція

Дві людини загинули, поранені ще три на Донеччині через російськи удари – поліція

16:52 18.05.2026
Людина загинула через російський авіаудар на Донеччині – ДСНС

Людина загинула через російський авіаудар на Донеччині – ДСНС

17:15 15.05.2026
Судитимуть наркоділків з Донеччини, які намагалися збувати наркотики військовослужбовцям – ДБР

Судитимуть наркоділків з Донеччини, які намагалися збувати наркотики військовослужбовцям – ДБР

09:51 13.05.2026
Одна людина загинула, четверо зазнали поранень на Донеччині за минулу добу – ОВА

Одна людина загинула, четверо зазнали поранень на Донеччині за минулу добу – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Сирський привітав морських піхотинців із професійним святом: Там, де найважче, саме морпіхи стають стіною

Ворожий обстріл пошкодив пожежно-рятувальну частину в Олександрівці – ДСНС

Угорщина забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України – прем'єр

Усі критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус протягом трьох місяців за оновленими критеріями

Суд у Лондоні відхилив апеляцію ексвласників ПриватБанку на рішення про стягнення з них $3 млрд – банк

ОСТАННЄ

Міносвіти визначило перелік перших закладів, які отримають понад 459 млн грн на сучасний освітній простір

В'єтнам надає громадянам України 40 стипендії на навчання на 2026/2027 н.р. – Міносвіти

На вугільній шахті в Китаї загинуло щонайменше 90 осіб – ЗМІ

Чергова петиція про запровадження безготівкової оплати в маршрутках Києва не набрала необхідних голосів

Зеленський привітав воїнів морської піхоти зі святом

У неділю у Сумах буде відсутнє електропостачання – міськрада

ППО збила 102 з 124 російських дронів вночі, зафіксовано влучання на 9 локаціях – Повітряні сили

У Херсоні внаслідок атаки дрона по автомобілю поранено чоловіка – МВА

Президент Чехії закликав НАТО до "жорстких і асиметричних" дій у відповідь на провокації Росії

Сили безпілотних систем уразили за добу 1447 ворожих цілей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА