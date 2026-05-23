Семеро людей зазнали поранень через обстріли Донеччини – ОВА

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Станом на ранок суботи семеро людей постраждало внаслідок обстрілів населених пунктів області, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Краматорську поранено чотири людини, ще дві – у Малотаранівці... У Дружківці поранено людину", – написав він у Телеграмі.

За його словами, у Краматорському районі, у Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку та технічні приміщення, в Оріхуватці зруйновано два будинки, у Райгородку пошкоджено приватний будинок. В Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю та дві автівки. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку і два приватні будинки.

У Бахмутському районі, у Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

З лінії фронту евакуйовано 337 людей, у тому числі 32 дитини.