За минулу добу 12 людей постраждали на Сумщині від російських обстрілів – ОВА

Окупанти за минулу добу здійснили майже 100 обстрілів по 41 населеному пункту у 22 громадах області, постраждали 12 людей, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Постраждали 12 людей. Сумська громада – постраждали 21-річна жінка та чоловіки 25, 35, 35, 37, 46, 57 років. Жінка під наглядом медиків, чоловіка лікуються амбулаторно; Великописарівська громада – постраждала 47-річна жінка, ще троє чоловіків віком 29, 33, 36 років постраждали у Білопільській громаді. Лікуються амбулаторно. Також пізно ввечері госпіталізували 78-річного важкопораненого з Білопілля. Чоловік у важкому стані", – написав він у Телеграмі.

Є численні пошкодження житла, адміністративних будівель та об’єктів цивільної інфраструктури.

З прифронтових населених пунктів евакуйовано три людини.

Повітряна тривога тривала 21 годину 12 хвилин.