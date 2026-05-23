ППО збила 102 з 124 російських дронів вночі, зафіксовано влучання на 9 локаціях – Повітряні сили

Українська протиповітряна оборона ліквідувала 102 з 124 дронів, які російські окупанти випустили по Україні в ніч на суботу, починаючи з 18:30 п’ятниці, проте зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 9 локаціях та падіння збитих на п’яти, повідомили Повітряні сили (ПС) Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – повідомляється в телеграм-каналі ПС.

Зазначається, що у ніч на 23 травня (з 18:30 22 травня) противник атакував 124 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Окрім того зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.