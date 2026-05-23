Інтерфакс-Україна
Події
09:17 23.05.2026

ППО збила 102 з 124 російських дронів вночі, зафіксовано влучання на 9 локаціях – Повітряні сили

1 хв читати
ППО збила 102 з 124 російських дронів вночі, зафіксовано влучання на 9 локаціях – Повітряні сили

Українська протиповітряна оборона ліквідувала 102 з 124 дронів, які російські окупанти випустили по Україні в ніч на суботу, починаючи з 18:30 п’ятниці, проте зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 9 локаціях та падіння збитих на п’яти, повідомили Повітряні сили (ПС) Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – повідомляється в телеграм-каналі ПС.

Зазначається, що у ніч на 23 травня (з 18:30 22 травня) противник атакував 124 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Окрім того зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Теги: #ппо #пс_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:17 22.05.2026
ППО України збила 115 зі 124 БпЛА, зафіксовано влучання семи ударних БпЛА на п'яти локаціях

ППО України збила 115 зі 124 БпЛА, зафіксовано влучання семи ударних БпЛА на п'яти локаціях

18:02 21.05.2026
Уряд ухвалив зміни до експериментального проєкту зі створення груп ППО в територіальних громадах

Уряд ухвалив зміни до експериментального проєкту зі створення груп ППО в територіальних громадах

12:03 21.05.2026
Групи ППО двох підприємств вже почали повноцінно виконувати бойові завдання – міністр оборони

Групи ППО двох підприємств вже почали повноцінно виконувати бойові завдання – міністр оборони

09:03 21.05.2026
ППО за ніч знешкодила 109 з 116 дронів, є влучання на 5 локаціях

ППО за ніч знешкодила 109 з 116 дронів, є влучання на 5 локаціях

17:49 20.05.2026
ПС ЗСУ: Знешкоджено 75 із 84 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 6 ударних дрона з ранку середи

ПС ЗСУ: Знешкоджено 75 із 84 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 6 ударних дрона з ранку середи

08:55 20.05.2026
ППО України збила 131 зі 154 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях

ППО України збила 131 зі 154 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях

08:56 19.05.2026
ППО збила 180 з 209 російських дронів вночі, зафіксовані влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

ППО збила 180 з 209 російських дронів вночі, зафіксовані влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

08:56 18.05.2026
ППО України збила півтисячі ворожих цілей, зафіксовано 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях

ППО України збила півтисячі ворожих цілей, зафіксовано 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях

09:20 17.05.2026
ППО ліквідувала 279 з 287 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на семи локаціях – Повітряні сили

ППО ліквідувала 279 з 287 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на семи локаціях – Повітряні сили

10:16 16.05.2026
ППО збила вночі 269 з 294 російських дронів, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

ППО збила вночі 269 з 294 російських дронів, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

ВАЖЛИВЕ

Сирський привітав морських піхотинців із професійним святом: Там, де найважче, саме морпіхи стають стіною

Ворожий обстріл пошкодив пожежно-рятувальну частину в Олександрівці – ДСНС

Угорщина забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України – прем'єр

Усі критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус протягом трьох місяців за оновленими критеріями

Суд у Лондоні відхилив апеляцію ексвласників ПриватБанку на рішення про стягнення з них $3 млрд – банк

ОСТАННЄ

У Херсоні внаслідок атаки дрона по автомобілю поранено чоловіка – МВА

Президент Чехії закликав НАТО до "жорстких і асиметричних" дій у відповідь на провокації Росії

Сили безпілотних систем уразили за добу 1447 ворожих цілей

Троє загинули, ще 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – Синєгубов

У Херсоні внаслідок атаки дрона загинула жінка, розпочато розслідування воєнного злочину – прокуратура

Сирський привітав морських піхотинців із професійним святом: Там, де найважче, саме морпіхи стають стіною

Генштаб зафіксував впродовж доби 216 бойових зіткнення

За добу внаслідок атак РФ на 45 населених пунктів Запорізької області один загиблий і двоє поранених

Ворожий обстріл пошкодив пожежно-рятувальну частину в Олександрівці – ДСНС

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 206 од. спецтехніки – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА