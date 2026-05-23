У Херсоні внаслідок атаки дрона по автомобілю поранено чоловіка – МВА

У Центральному районі Херсона внаслідок атаки російського безпілотника по автомобілю поранено 62-річного водія, якого з травмами середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні, повідомляє Херсонська міська військова адміністрація.

За даними МВА, інцидент стався близько 7:45 ранку суботи.

"62-річний водій отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення обличчя. Потерпілого доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. Медики надають йому необхідну допомогу та продовжують обстеження", – йдеться в повідомленні.