Інтерфакс-Україна
08:57 23.05.2026

У Херсоні внаслідок атаки дрона по автомобілю поранено чоловіка – МВА

У Центральному районі Херсона внаслідок атаки російського безпілотника по автомобілю поранено 62-річного водія, якого з травмами середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні, повідомляє Херсонська міська військова адміністрація.

За даними МВА, інцидент стався близько 7:45 ранку суботи.

"62-річний водій отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення обличчя. Потерпілого доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. Медики надають йому необхідну допомогу та продовжують обстеження", – йдеться в повідомленні.

 

Теги: #автомобіль #херсон #атака #постраждалий

08:48 23.05.2026
Троє загинули, ще 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – Синєгубов

08:33 23.05.2026
У Херсоні внаслідок атаки дрона загинула жінка, розпочато розслідування воєнного злочину – прокуратура

10:12 22.05.2026
Чоловік загинув у Херсоні через ворожу атаку безпілотником – ОВА

08:39 22.05.2026
Ворог дронами атакував підприємство в Полтавській області, пошкоджено обладнання

08:13 21.05.2026
У Новгород-Сіверському районі внаслідок удару БпЛА загинула людина, ще двоє постраждали – ДСНС

07:09 21.05.2026
У Дніпрі через ворожий удар постраждала 58-річна жінка, пошкоджено житло – ОВА

21:50 20.05.2026
Одна людина постраждала через удари по Чугуївській громаді – ДСНС

06:57 19.05.2026
Внаслідок атаки дрона поранено 68-річного жителя Херсона – МВА

10:54 17.05.2026
Ворожий дрон атакував Корабельний район Херсона, поранено 63-річного чоловіка – МВА

05:57 17.05.2026
Чоловік постраждав унаслідок дронової атаки РФ у Херсоні – МВА

