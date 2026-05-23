Трамп скликав нараду з нацбезпеки щодо Ірану на тлі можливих військових рішень – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю вранці провів нараду зі своєю командою з питань національної безпеки, присвячену ситуації навколо Ірану та можливим сценаріям розвитку подій, повідомляє портал Axios із посиланням на двох американських чиновників.

"Трамп серйозно розглядає можливість завдання нових ударів по Ірану, якщо в останній момент не буде досягнуто прориву в переговорах, повідомляють джерела, які безпосередньо спілкувалися з президентом", – йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі Трамп отримав інформацію про стан переговорів та різні сценарії на випадок їх провалу.

Один із американських чиновників, обізнаний із перебігом переговорів, назвав їх "болісними", зазначивши, що проєкти документів "щодня передаються туди й назад" без суттєвого прогресу.

Після наради Білий дім змінив графік президента на вихідні: після виступу в Нью-Йорку він повернеться до Вашингтона, а не поїде до свого гольф-клубу в Бедмінстері. Також Трамп скасував поїздку на сімейний захід, пояснивши це "обставинами, пов'язаними з урядом".

У нараді брали участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет, директор ЦРУ Джон Реткліфф, керівниця апарату Білого дому С'юзі Вайлз та інші посадовці. Державний секретар Марко Рубіо та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн були відсутні через перебування в Європі та участь у церемонії випуску Військово-морської академії США.

