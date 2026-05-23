Інтерфакс-Україна
Події
04:21 23.05.2026

Качка за підсумками візитів до Німеччини, Австрії та Сербії: нас цікавить усе, що наближає вступ до ЄС

За підсумками робочих візитів до Німеччини, Австрії та Сербії віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що Україну насамперед цікавить усе, що наближає її вступ до Європейського Союзу, визначеного як єдина ціль переговорного процесу.

Про це він повідомив, підбиваючи підсумки поїздок, під час яких, за його словами, відбулися зустрічі у чотирьох європейських столицях, консультації з Угорщиною, а також низка перемовин і обговорень.

"Це важливо не загубити в шумі повідомлень. Протягом цього тижня були зустрічі в 4 європейських столицях, консультації з Угорщиною, перемовини і дуже багато новин та коментарів", – зазначив Качка.

Він наголосив, що ключовим фокусом наразі є відкриття переговорних кластерів, від яких почнеться зворотний відлік до підписання договору про вступ. За його словами, сигнали від партнерів після цього тижня є обнадійливими, а на всіх рівнях переговорів звучить підтримка невідкладному відкриттю кластерів.

"Нас цікавить все, що наближає вступ до ЄС. А ідеї, які були народжені в промовах часів Леоніда Кучми, мають лишатися в минулому", – заявив віцепрем'єр.

 

Джерело: www.facebook.com/share/p/1cZ98ZmEcm/?mibextid=wwXIfr

Теги: #україна #візити #вступ #єс #інтеграція

