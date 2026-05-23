02:44 23.05.2026

Європу накриє перша хвиля спеки сезону: у Великій Британії, Франції та Іспанії прогнозують до 38°C

Протягом наступного тижня в Європі очікується перша хвиля спеки цього сезону, яка може призвести до підвищення температур до місячних рекордів у Великій Британії, Франції та Іспанії, повідомляє Bloomberg.

За даними метеорологічних моделей, над регіоном формується система високого тиску – так званий "тепловий купол", який утримує нагріте повітря біля поверхні та сприяє суттєвому підвищенню температур.

У Великій Британії, за прогнозом UK Met Office, спекотні умови посиляться під час святкового вікенду, а вже до понеділка денні максимуми в Лондоні та інших регіонах Англії можуть сягнути 33°C. Метеорологиня установи Енні Шаттлворт зазначила: "Це може бути досить помітна подія з точки зору спеки".

У країні вже оголошено попередження про спеку, зокрема бурштинові (amber) попередження для Лондона, Мідлендсу та частини південних і східних регіонів.

Метеорологиня Atmospheric G2 Емі Годжсон пояснила механізм формування погодної ситуації: "Це може зафіксувати систему високого тиску, що ще більше посилює спеку, підвищення температур і додатково пригнічує опади – і ви отримуєте цей позитивний зворотний зв'язок".

У Франції, за даними Météo-France, у Парижі очікується до 31°C, а на південному заході країни – до 35°C. У відомстві зазначають, що хвилі спеки можуть ставати раннішими та тривалішими через зміну клімату.

В Іспанії, за прогнозом AEMET, найвищі температури можуть сягати 38°C у регіонах Гвадіана та Гвадалквівір. У низці областей уже оголошено жовті попередження через спеку.

Синоптики визначають хвилю спеки як період із кількох послідовних днів температур вище сезонної норми. У Лондоні хвиля спеки фіксується за умови досягнення або перевищення 28°C щонайменше три дні поспіль.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-22/europe-s-first-major-heat-wave-of-summer-threatens-records

