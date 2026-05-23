01:47 23.05.2026

Катарська переговорна група прибула до Тегерана для участі в переговорах щодо припинення війни з Іраном – ЗМІ

У Тегерані в п'ятницю розпочала роботу катарська переговорна група, яка діє у координації зі Сполученими Штатами та залучена до процесу переговорів щодо досягнення угоди про припинення війни з Іраном і врегулювання невирішених спірних питань, повідомляє Reuters із посиланням на джерело, обізнане із ситуацією.

За даними джерела, делегація перебуває в Ірані з метою сприяння досягненню остаточної угоди, яка б завершила війну та врегулювала невирішені питання між сторонами.

"Хоча Пакистан виконує роль офіційного посередника з моменту початку бойових дій, повторна участь Катару відображає його довготривалу роль союзника США в регіоні та надійного каналу неофіційної комунікації між Вашингтоном і Тегераном", – йдеться в повідомленні.

Високопоставлене іранське джерело повідомило Reuters, що угоди наразі не досягнуто, однак розбіжності скоротилися.

Джерело: https://www.reuters.com/world/middle-east/qatari-negotiating-team-tehran-help-secure-us-iran-deal-end-war-says-source-2026-05-22/

