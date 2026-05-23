00:58 23.05.2026

Сили оборони відбили з початку доби 166 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 166 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 п'ятниці.

"Противник здійснив 52 авіаційні удари, скинув 170 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5984 дрони-камікадзе та здійснив 2279 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 29 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/38983

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

