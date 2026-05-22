Рубіо заявив про занепокоєння США через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії
Відповідаючи на запитання журналістів щодо посилення російської кампанії проти країн Балтії, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон стурбований можливістю ескалації та уважно стежить за ситуацією, співпрацюючи з союзниками по НАТО, щоб запобігти ширшому конфлікту.
"Це викликає занепокоєння. Я маю на увазі, ви завжди хвилюєтеся щодо ескалації, чи не так? Ви завжди хвилюєтеся з цього приводу. Ми розуміємо, що ці країни відчувають загрозу з цього приводу, очевидно, з очевидних причин. Тож це викликає занепокоєння, бо ви завжди хвилюєтеся, що щось подібне може перерости у щось більше. І це завжди можливо. І тому ми стурбовані цим. Ми уважно стежимо за цим", – зазначив Рубіо під час спілкування з пресою у Швеції.
Він додав, що Сполучені Штати координують дії з партнерами в НАТО.
"Ми, очевидно, співпрацюємо з нашими союзниками по НАТО щодо того, що відбувається, і ми тримаємо все в курсі", – сказав держсекретар США.
За словами Рубіо, головним пріоритетом є недопущення ширшого конфлікту: "Ми стурбовані цим, бо не хочемо, щоб це призвело до якогось ширшого конфлікту, який може насправді призвести до чогось набагато гіршого".
Як повідомлялося, 19 травня постійний представник Росі в ООН Василь Небензя на Раді безпеки ООН зачитав офіційно спростовані Україною заяви служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ про нібито підготовку удару українських БЛА з територі Латві та інших країн Балті, попередивши, що членство в НАТО не захистить країни від ударів у відповідь.
Постійна представниця Латві при ООН посол Санта Павлюта-Десландес після виступу Небензі попросила надати їй слово, аби відповісти на заяви РФ. Вона знову наголосила на розповсюдженні Росією брехні і фейковості заяви російської СЗР. Постпред назвала погрози Небензі "ознакою відчаю та слабкості".
Раніше у цей же день російські ЗМІ розповсюдили нформацю від СВР РФ про нібито підготовку удару українських БЛА з територі Латві.
В свою чергу голова Єврокомісі (ЄК) Урсула фон дер Ляєн назвала неприйнятними погрози Росі на адресу країн Балті та заявила, що "погроза на адресу однієї держави-члена є погрозою для всього Союзу, наголосивши на готовності Європи відповісти "згуртованістю та силою".
