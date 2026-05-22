23:14 22.05.2026

Україна та Польща обговорили співпрацю у відновленні, інфраструктурі та підготовку до URC-2026 у Гданську – Кулеба

Під час зустрічі віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба з міністром фінансів та економіки Польщі Анджеєм Доманським обговорили співпрацю у сфері відновлення, розвитку транспортної інфраструктури та підготовку до Конференції з питань відновлення України 2026 у Гданську.

Серед ключових напрямів партнерства – модернізація транспортної та прикордонної інфраструктури, розвиток залізничного й автомобільного сполучення, збільшення пропускної здатності кордону та формування логістичних коридорів між Україною та ЄС. Окрему увагу приділено модернізації пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Краковець-Корчова".

Кулеба наголосив, що транспортна співпраця між Україною та Польщею має стратегічне значення.

"В умовах війни транспортна співпраця між Україною та Польщею має стратегічне значення. Йдеться не лише про економіку чи логістику – це питання стійкості наших держав, стабільності транспортних коридорів та інтеграції України до європейського ринку", – зазначив він у дописі, оприлюдненому у Телеграм.

Окремо сторони обговорили підготовку до URC-2026. За словами Кулеби, Мінрозвитку відповідатиме за напрям Local and Regional Dimension, що стосується стійкості громад, розвитку місцевого самоврядування та практичного досвіду регіонів під час війни. Також планується проведення Інфраструктурної платформи як окремого майданчика для обговорення великих проєктів і залучення приватного сектору.

Україна також зацікавлена у ширшому залученні польського бізнесу до відбудови, зокрема через механізми співпраці у форматі G2G та державно-приватного партнерства.

Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/8786

