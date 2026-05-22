Зеленський про укріплення північних напрямків: Посилюватись будемо як зброєю, так і особовим складом

Президент України Володимир Зеленський заявив про посилення оборонних заходів на північних напрямках, зокрема нарощування укріплень і збільшення особового складу, підкресливши, що відповідні рішення ухвалені для підвищення готовності до можливих загроз.

"Це абсолютно зрозуміле завдання, тому ми абсолютно розуміємо, про що ви кажете, ми будемо допомагати з фінансуванням укріплень, ми будемо збільшувати кількість нашого особового складу на цих напрямках. Ми хочемо, щоб про це русські і білоруси знали, що їх ризики в наступальних діях на цьому напрямку – це втрата повністю тієї кількісті людей, які прийдуть", – наголосив президент.

Він також зазначив, що військові навчання на території Білорусі та Росії, зокрема ядерні або звичайні, розглядаються як сигнал до посилення обороноздатності України.

"Я не буду детально говорити, що у ваших громадах буде зараз, тому що у нас з вами публічна зустріч. Я просто хотів би вам сказати, що військові навчання на території Білорусі РФ, будь то ядерні або звичайні, для нас це сигнал просто посилюватись. Це не сигнал, що вони підуть в наступ, але ми не повинні на це дивитися, ніби нічого не буде… посилюватись будемо, як зброєю, так і особовим складом", – додав Зеленський під час зустрічі з начальниками ОВА та керівниками територіальних громад Рівненської, Житомирської та Волинської областей.

