22:05 22.05.2026

На Вінниччині розвивають українське виробництво: до 150 млн грн передбачено на індустріальні парки – Свириденко

У Вінницькій області в межах державної політики "Зроблено в Україні" продовжується розвиток промислового виробництва, зокрема через підтримку індустріальних парків, на які передбачено до 150 млн грн, повідомляє прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, індустріальні парки в області розбудовують інфраструктуру та запускають нові виробничі потужності. Серед умов державної підтримки – співфінансування, введення в експлуатацію виробничих приміщень і залучення інвесторів-виробників. До 15 серпня триває прийом заявок на 2026 рік. У попередні два роки підтримку отримали 22 індустріальні парки на 1,8 млрд грн, де реалізується 56 проєктів.

"працює у сфері виробництва електротехнічного обладнання, інжинірингу, промислової автоматизації. Компанія використовує програму "5-7-9", грант на виробниче обладнання та "Національний кешбек". Забезпечує роботою понад 800 людей", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі в п'ятницю.

Окремо зазначається, що підприємство впроваджує програми навчання жінок технічним професіям, зокрема через освітню ініціативу "Монтажниця СЕС", яка підготувала понад 150 учасниць.

Крім того, уряд розвиває програми перекваліфікації та ваучери на навчання для підготовки кадрів, зокрема в межах ініціативи Reskilling Ukraine, яка охоплює затребувані професії, серед яких водійки вантажівок, операторки техніки, автомеханіки та зварювальниці.

"Українська економіка потребує фахівців. Разом із бізнесом працюємо над залученням жінок до професій, які раніше вважалися чоловічими", – зазначила Свириденко.

 

19:52 22.05.2026
Директорці центру соціального обслуговування на Вінниччині оголошено підозру у справі про смерть дитини – генпрокурор

