Інтерфакс-Україна
21:43 22.05.2026

Угорщина забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України – прем'єр

Уряд Угорщини ухвалив рішення про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Петер Мадяр у Facebook, зазначивши, що відповідні постанови вже опубліковані в офіційному урядовому виданні "Угорський вісник".

"Уряд відкликає заяву про вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду та забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України", – йдеться у повідомленні Петера Мадяра у Facebook.

Крім того, за інформацією угорського новинного порталу Blikk, уряд відкликає попереднє рішення про вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду (ICC) та планує подати до парламенту пропозицію про скасування відповідного рішення.

Фактично прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр підтвердив продовження заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з України, запровадженої раніше урядом Віктора Орбана, після того як 13 травня завершилася дія попередніх обмежень.

Як повідомлялося, раніше міністерство сільського господарства Угорщини із посиланням на виступ міністра Іштвана Надя зазначало, що уряд Угорщини не відкриє свій ринок для української агропродукції після вступу в дію оновленої торговельної угоди між Європейським Союзом та Україно.

Зокрема, Надь був переконаний, що "бюрократи ЄС зовсім не зацікавлені в тому, що буде з ЄС, зокрема, з угорськими фермерами, бо вони підпорядковують усе українським інтересам". В якості прикладу він навів скорочення сільськогосподарського бюджету на 20-22%, і припускав, що Брюссель хоче приховати це, заховавши в бюджеті, який традиційно розглядається окремо.

 

 

