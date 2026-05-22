Усі критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус протягом трьох місяців за оновленими критеріями

Поріг для отримання бронювання підвищено з 2,5 до 3 мінзарплат або до 25,94 тис./міс.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо змін у порядку бронювання працівників, яка передбачає перегляд критеріїв критичності обласними військовими адміністраціями, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, а також підвищує вимогу щодо середнього рівня зарплати на підприємстві та безпосередньо заброньованого з нинішніх 2,5 мінімальних зарплат до 3-х або до 25,941 тис. грн.

"Бронювання залишається важливим інструментом підтримки критично важливого бізнесу. Водночас система має бути зрозумілою, чесною і захищеною від маніпуляцій. Ухвалені зміни дозволяють зберегти баланс між потребами оборони та стабільною роботою підприємств, без яких неможливе функціонування економіки в умовах війни", – наводиться у релізі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства у п'ятницю ввечері коментар міністра Олексія Соболева.

