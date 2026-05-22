Інтерфакс-Україна
Події
21:22 22.05.2026

Усі критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус протягом трьох місяців за оновленими критеріями

1 хв читати
Усі критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус протягом трьох місяців за оновленими критеріями
Фото: https://www.facebook.com/

Поріг для отримання бронювання підвищено з 2,5 до 3 мінзарплат або до 25,94 тис./міс.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо змін у порядку бронювання працівників, яка передбачає перегляд критеріїв критичності обласними військовими адміністраціями, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, а також підвищує вимогу щодо середнього рівня зарплати на підприємстві та безпосередньо заброньованого з нинішніх 2,5 мінімальних зарплат до 3-х або до 25,941 тис. грн.

"Бронювання залишається важливим інструментом підтримки критично важливого бізнесу. Водночас система має бути зрозумілою, чесною і захищеною від маніпуляцій. Ухвалені зміни дозволяють зберегти баланс між потребами оборони та стабільною роботою підприємств, без яких неможливе функціонування економіки в умовах війни", – наводиться у релізі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства у п'ятницю ввечері коментар міністра Олексія Соболева.

Далі буде

Теги: #бронювання #перегляд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:02 22.05.2026
Кабмін підвищує поріг для отримання бронювання з 2,5 до 3 мінзарплат або до 25,94 тис./міс – міністр Соболев

Кабмін підвищує поріг для отримання бронювання з 2,5 до 3 мінзарплат або до 25,94 тис./міс – міністр Соболев

11:32 16.05.2026
Виступ Leléka у другому півфіналі "Євробачення-2026" входить до п'ятірки за кількістю переглядів

Виступ Leléka у другому півфіналі "Євробачення-2026" входить до п'ятірки за кількістю переглядів

13:24 11.05.2026
Відео Leléka має 678 тис. переглядів на офіційному ютуб-каналі "Євробачення-2026"

Відео Leléka має 678 тис. переглядів на офіційному ютуб-каналі "Євробачення-2026"

10:46 05.05.2026
Квота бронювання до 50% військовозобов'язаних на держслужбі всюди вичерпана повністю – голова НАДС Алюшина

Квота бронювання до 50% військовозобов'язаних на держслужбі всюди вичерпана повністю – голова НАДС Алюшина

18:22 02.05.2026
На Волині викрили схему незаконного "бронювання" військовозобов'язаних в одному з ліцеїв

На Волині викрили схему незаконного "бронювання" військовозобов'язаних в одному з ліцеїв

12:58 04.04.2026
Держетнополітики розширила перелік священників, які підлягають бронюванню

Держетнополітики розширила перелік священників, які підлягають бронюванню

13:19 20.03.2026
У Києві посадовців НДПІ містобудування підозрюють у схемі "бронювання" від мобілізації та виправдовуванні агресії РФ

У Києві посадовців НДПІ містобудування підозрюють у схемі "бронювання" від мобілізації та виправдовуванні агресії РФ

18:50 18.03.2026
Процес перебронювання працівників на порталі "Дія" став автоматичним та безшовним

Процес перебронювання працівників на порталі "Дія" став автоматичним та безшовним

14:04 13.03.2026
Підприємства ОПК зможуть тимчасово бронювати працівників із порушеннями військового обліку в "Дії"

Підприємства ОПК зможуть тимчасово бронювати працівників із порушеннями військового обліку в "Дії"

13:50 12.02.2026
Бережна: Можливості для зловживання статусом критичності і бронюванням у сфері культури та медіа мінімізовані

Бережна: Можливості для зловживання статусом критичності і бронюванням у сфері культури та медіа мінімізовані

ВАЖЛИВЕ

Суд у Лондоні відхилив апеляцію ексвласників ПриватБанку на рішення про стягнення з них $3 млрд – банк

Зеленський: Вночі Сили оборони діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі – це близько 700 км від території України

США схвалили передачу Україні обладнання для ЗРК HAWK на суму $108,1 млн

П'ятьох підозрюваних у справі про прикриття мережі "порноофісів" взято під варту з можливістю внесення застави – Офіс генпрокурора

Зеленський у Славутичі: Україна здатна превентивно реагувати на загрози з РФ і Білорусі

ОСТАННЄ

Сибіга анонсував міністерське засідання Україна-Південно-Східна Європа в Тірані

Трамп заявив про намір відправили до Польщі 5 тис. військових після того, як Геґсет заявив про скорочення контингенту

Глава Нацрозвідки США Габбард піде з поста наприкінці червня

Мешканець прифронтової Ківшарівки загинув через удар дрона

Ворша приведено до присяги як главу ФРС, Трамп закликав його "діяти незалежно"

Директорці центру соціального обслуговування на Вінниччині оголошено підозру у справі про смерть дитини – генпрокурор

Четверо фігурантів справи про "кришування порноофісів" вийшли із СІЗО під застави – ЗМІ

Парламент обрав Янеза Янша новим прем'єром Словенії

Окупанти частіше використовують дрони малого радіусу дії проти цивільних, лише у Херсоні 127 загиблих – Офіс генпрокурора

Наглядову раду Сенс Банку поповнить ексчлен наглядради Ощадбанку Вайнштейн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА