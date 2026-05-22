Інтерфакс-Україна
Події
20:47 22.05.2026

Сибіга анонсував міністерське засідання Україна-Південно-Східна Європа в Тірані

1 хв читати
Сибіга анонсував міністерське засідання Україна-Південно-Східна Європа в Тірані
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував міністерське засідання формату Україна-Південно-Східна Європа в Тірані 12 червня.

"12 червня в Тирані разом із моїм албанським колегою Ферітом Хоксха 🇺🇦🇦🇱 ми станемо співголовами міністерської зустрічі "Україна-Південно-Східна Європа" на тему "Спільні виклики, спільне майбутнє: Україна та Південно-Східна Європа за безпечну та стабільну Європу", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що ця зустріч стане продовженням регіонального формату, який був започаткуваний в Києві у січні 2025 року і який спрямований на "розвиток співпраці та об'єднання зусиль на підтримку України та європейської безпеки".

"Ця міністерська зустріч збере партнерів з усієї Південно-Східної Європи задля зміцнення політичної солідарності, покращення координації та просування спільного бачення тривалого миру, відновлення та стійкості України. З нетерпінням чекаю на зустріч із друзями та партнерами в Тирані", – підсумував Сибіга.

 

Теги: #албанія #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:18 21.05.2026
Сибіга та глава МЗС Нідерландів обговорили оборону, шлях України в ЄС та тиск на Москву

Сибіга та глава МЗС Нідерландів обговорили оборону, шлях України в ЄС та тиск на Москву

21:06 21.05.2026
Сибіга зустрівся з новим главою МЗС Болгарії на полях Ради Україна-НАТО

Сибіга зустрівся з новим главою МЗС Болгарії на полях Ради Україна-НАТО

23:34 20.05.2026
Швеція передала Україні репліку бойової хоругви Богдана Хмельницького – МЗС

Швеція передала Україні репліку бойової хоругви Богдана Хмельницького – МЗС

18:48 20.05.2026
Швеція підтримує відкриття для України всіх кластерів переговорів з ЄС до кінця червня – Сибіга

Швеція підтримує відкриття для України всіх кластерів переговорів з ЄС до кінця червня – Сибіга

13:16 20.05.2026
МЗС Латвії вручило офіційну ноту протесту тимчасовому повіреному Росії через фейкові заяви СЗР

МЗС Латвії вручило офіційну ноту протесту тимчасовому повіреному Росії через фейкові заяви СЗР

18:47 19.05.2026
Глава МЗС України відвідає 20-21 травня Швецію, де пройде неформальна зустріч Ради Україна-НАТО

Глава МЗС України відвідає 20-21 травня Швецію, де пройде неформальна зустріч Ради Україна-НАТО

15:05 19.05.2026
МЗС про інцидент з дронами в Естонії: РФ продовжує навмисно перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії

МЗС про інцидент з дронами в Естонії: РФ продовжує навмисно перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії

13:54 19.05.2026
МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

13:20 19.05.2026
МЗС і уряд готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною – Зеленський

МЗС і уряд готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною – Зеленський

20:47 18.05.2026
Сибіга подякував Угорщині за скасування рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку

Сибіга подякував Угорщині за скасування рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку

ВАЖЛИВЕ

Угорщина забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України – прем'єр

Усі критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус протягом трьох місяців за оновленими критеріями

Суд у Лондоні відхилив апеляцію ексвласників ПриватБанку на рішення про стягнення з них $3 млрд – банк

Зеленський: Вночі Сили оборони діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі – це близько 700 км від території України

США схвалили передачу Україні обладнання для ЗРК HAWK на суму $108,1 млн

ОСТАННЄ

Угорщина забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України – прем'єр

Усі критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус протягом трьох місяців за оновленими критеріями

Трамп заявив про намір відправили до Польщі 5 тис. військових після того, як Геґсет заявив про скорочення контингенту

Глава Нацрозвідки США Габбард піде з поста наприкінці червня

Мешканець прифронтової Ківшарівки загинув через удар дрона

Ворша приведено до присяги як главу ФРС, Трамп закликав його "діяти незалежно"

Директорці центру соціального обслуговування на Вінниччині оголошено підозру у справі про смерть дитини – генпрокурор

Четверо фігурантів справи про "кришування порноофісів" вийшли із СІЗО під застави – ЗМІ

Парламент обрав Янеза Янша новим прем'єром Словенії

Окупанти частіше використовують дрони малого радіусу дії проти цивільних, лише у Херсоні 127 загиблих – Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА