Сибіга анонсував міністерське засідання Україна-Південно-Східна Європа в Тірані

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував міністерське засідання формату Україна-Південно-Східна Європа в Тірані 12 червня.

"12 червня в Тирані разом із моїм албанським колегою Ферітом Хоксха 🇺🇦🇦🇱 ми станемо співголовами міністерської зустрічі "Україна-Південно-Східна Європа" на тему "Спільні виклики, спільне майбутнє: Україна та Південно-Східна Європа за безпечну та стабільну Європу", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що ця зустріч стане продовженням регіонального формату, який був започаткуваний в Києві у січні 2025 року і який спрямований на "розвиток співпраці та об'єднання зусиль на підтримку України та європейської безпеки".

"Ця міністерська зустріч збере партнерів з усієї Південно-Східної Європи задля зміцнення політичної солідарності, покращення координації та просування спільного бачення тривалого миру, відновлення та стійкості України. З нетерпінням чекаю на зустріч із друзями та партнерами в Тирані", – підсумував Сибіга.