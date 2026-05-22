Трамп заявив про намір відправили до Польщі 5 тис. військових після того, як Геґсет заявив про скорочення контингенту

Президент США Дональд Трамп заявив про намір направити 5 тис. американських військовослужбовців до Польщі.

"Виходячи з успішного обрання нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького, я радий оголосити, що Сполучені Штати направлять до Польщі додаткові 5000 військовослужбовців", – написав Трамп у четвер в своїй соцмережі Truth Social у четвер.

Як повідомлялося, в середині травня Міністерство оборони США несподівано скасувало відправлення до Польщі 2-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії, що мала прибути туди в межах планової ротації військ.

Приблизно 4 тис. військовослужбовців мали провести дев'ять місяців у Польщі, змінивши особовий склад 3-ї бронетанкової бригади тієї самої дивізії, яка перебуває там. Водночас частина 2-ї бригади вже прибула до Польщі, а її техніка перебувала в дорозі. Військовослужбовці, які вже прибули, отримали розпорядження повернутися до США на свою постійну базу в Техасі.

Скасування відправки бригади відбулося на тлі оголошеного Пентагоном рішення скоротити на 5 тис. військовослужбовців американський контингент, дислокований у Німеччині. У квітні речник міністерства оборони США Шон Парнелл заявив, що міністр Піт Геґсет ухвалив це рішення після аналізу "потреб театру воєнних дій і умов на місцях".