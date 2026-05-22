Інтерфакс-Україна
Події
20:33 22.05.2026

Тулсі Габбард йде у відставку з кабінету Трампа – ЗМІ

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард подає у відставку з посади, щоб підтримати свого чоловіка в його боротьбі з "надзвичайно рідкісною формою раку кісток", повідомляє Fox News.

"Габбард повідомила про це президенту Трампу під час зустрічі в Овальному кабінеті в п'ятницю. Очікується, що її останній робочий день в Офісі директора національної розвідки (DNI) припадає на 30 червня", – йдеться у повідомленні на сайті мовника.

Fox News Digital отримав її офіційний лист про звільнення, в якому Габбард зазначає, що вона "глибоко вдячна за довіру, яку ви мені надали, та за можливість очолювати Управління директора національної розвідки протягом останніх півтора року".

"На жаль, я змушена подати заяву про звільнення, яке набирає чинності 30 червня 2026 року", – написала вона. "У мого чоловіка, Авраама, нещодавно діагностували надзвичайно рідкісний вид раку кісток".

Як повідомлялось, Габбард ініціювала розслідування щодо понад 120 біологічних лабораторій за кордоном, зокрема, понад 40 – в Україні, які фінансувалися за рахунок американських платників податків, у рамках заходів, спрямованих на припинення потенційно небезпечних експериментів з вірусами.

 

20:20 22.05.2026
Ворша приведено до присяги як главу ФРС, Трамп закликав його "діяти незалежно"

20:06 22.05.2026
Спецпосланник Трампа вважає, що постачання нафти з Гренландії могло б полегшити становище, що склалося через ситуацію навколо Ормузької протоки

18:16 22.05.2026
Рубіо: Ми не зацікавлені в тому, щоб втягуватися в нескінченний цикл зустрічей, які ні до чого не приводять

07:47 22.05.2026
США схвалили передачу Україні обладнання для ЗРК HAWK на суму $108,1 млн

23:48 21.05.2026
Трамп заявив, що США перекинуть до Польщі близько 5 тис. військових

16:54 12.05.2026
Тулсі Габбард розслідує питання фінансування США біолабораторій у всьому світі, зокрема, в Україні – ЗМІ

19:24 25.10.2024
РФ відновлює і розширює лабораторний комплекс, призначений для розробки біологічної зброї

