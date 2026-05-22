20:20 22.05.2026

Ворша приведено до присяги як главу ФРС, Трамп закликав його "діяти незалежно"

Кевін Ворш приведений до присяги як 17-й глава Федеральної резервної системи (ФРС).

Під час церемонії в Білому домі в п'ятницю президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Ворш "діяв незалежно" на цій посаді.

"Я хочу, щоб Кевін був повністю незалежним. Я хочу, щоб він був незалежним і просто відмінно виконував свою роботу. Не дивіться на мене, не дивіться ні на кого, просто робіть свою справу, і робіть її відмінно", – сказав Трамп.

Ворш очолив Федрезерв у напружений момент і для економіки США, і для американського ЦБ. Інфляція в країні пришвидшується на тлі близькосхідного конфлікту, водночас Трамп регулярно критикував ФРС за небажання швидко знижувати ставки.

Політичний тиск на Федрезерв викликав у деяких інвесторів і спостерігачів побоювання, що незалежність американського ЦБ перебуває під загрозою, і експерти очікували, чи повторить президент США вимогу до ФРС про зниження базової ставки в п'ятницю.

Ворш обіцяє провести серйозні зміни в американському ЦБ, зокрема скоротити обсяг активів на балансі, що становить $6,7 трлн, запровадити нову систему аналізу інфляції та переглянути підхід до комунікацій з громадськістю.

Термін служби попереднього глави американського ЦБ Джерома Павелла на цій посаді закінчився 15 травня. Він провів на цій посаді вісім років. Павелл, однак, поки що не має наміру залишати раду керівників ФРС, він може залишатися її членом до 2028 року.

