Директорці центру соціального обслуговування на Вінниччині оголошено підозру у справі про смерть дитини – генпрокурор

Після завершення судових експертиз директорці міського територіального центру соціального обслуговування повідомлено про підозру у справі про смерть 10-річнного хлопчика з інвалідністю у Вінницький області, повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Саме під її керівництвом мав здійснюватися соціальний супровід сім'ї, яка перебувала у складних життєвих обставинах. За даними слідства, між її бездіяльністю та смертю дитини встановлено прямий причинний зв'язок", – написав він у Телеграмі.

За його словами, серед підозрюваних: матір хлопчика, провідна фахівчиня служби соцзахисту, сімейна лікарка та директорка центру соціального обслуговування.

"Усі відповідальні дорослі знали, в яких умовах перебуває дитина. Усі бачили, що її стан стрімко погіршується. Але замість реальної допомоги були байдужість, формальність і бездіяльність. Матір дитини вже засуджено до трьох років позбавлення волі. Ми вважаємо це покарання неприйнятно м'яким і оскаржуємо вирок в апеляційному порядку", – зазначив Кравченко.

Слідство у справі триває.