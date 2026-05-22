Інтерфакс-Україна
19:30 22.05.2026

Парламент обрав Янеза Янша новим прем'єром Словенії

Голова партії SDS Янез Янша на засіданні Державної асамблеї Словенії став новим головою уряду країни, повідомляє словенський мовник RTV.

"Під час таємного голосування було подано 87 бюлетенів. Жоден з них не був визнаний недійсним. 51 депутат проголосував "за", 36 – "проти", завдяки чому голова партії SDS Янез Янша на засіданні Державної асамблеї став мандатарієм на формування уряду", – йдеться у повідомленні.

Оскільки голосування було таємним, результати по фракціях невідомі. Однак кандидатуру Янша заздалегідь підтримали депутати від SDS, NSi, SLS, "Фокуса" та "Демократів", які в четвер також уклали коаліційну угоду, а також депутати від партії "Правда", яка, втім, не увійде до складу уряду.

Як пише австрійська Der Standard, під час своєї презентації Янша назвав економічний розвиток, боротьбу з корупцією, децентралізацію та дебюрократизацію головними пріоритетами свого уряду. У своєму виступі перед депутатами він висловив підтримку членству Словенії в Європейському Союзі та НАТО, але також дозволив собі кілька євроскептичних зауважень.

За словами Янші, Словенія не приєдналася до ЄС для того, щоб знову відмовитися від незалежності, здобутої від Югославії, та накласти на себе додаткову бюрократію. Тому вона разом з іншими державами боротиметься за скасування "шкідливої бюрократії". Також необхідно покласти край нелегальній міграції до ЄС, щоб у Союзі знову з'явилася свобода пересування.

Водночас він висловився за військово сильну Європу, яка має "демонструвати реальну силу і застосовувати її у разі загроз". Розширення ЄС також є стратегічною метою. "Якщо простір миру не розширюється, розширюється хтось інший. Не існує вакууму", – наголосив консервативний політик, який під час свого останнього терміну на посаді прем'єр-міністра проявив себе як рішучий прихильник України.

 

 

