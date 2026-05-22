19:36 22.05.2026

Четверо фігурантів справи про "кришування порноофісів" вийшли із СІЗО під застави – ЗМІ

За чотирьох високопосадовців Національної поліції, затриманих у справі про корупційне прикриття мережі "порноофісів" внесли заставу, повідомляє "Суспільне" з посиланнями на джерела у Генпрокуратурі.

Як повідомляється, на суді ніхто з поліцейських вини не визнав. За гратами лишається п'ятий підозрюваний, водій заступника міністра внутрішніх справ Василя Тетері.

Як повідомлялось, суд взяв під варту п'ятьох підозрюваних у справі про корупційне прикриття мережі "порноофісів" з можливістю внесення застави, найменший розмір застави – 1 млн 164 тис. грн, найбільший – 8 млн. грн.

Зокрема: начальнику ГУНП в Івано-Франківській області – 7 млн грн застави; заступнику начальника ГУНП в Івано-Франківській області – 5 млн грн застави; першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області – 5 млн грн застави; заступнику начальника ГУНП в Житомирській області – 1 млн 164 тис. грн застави; водію заступника Міністра внутрішніх справ України – 8 млн грн застави.

Під час обшуків у межах цього провадження правоохоронці вилучили елітні автомобілі, готівкові кошти та інше майно. Загальна сума вилучених коштів становить 22,6 млн грн.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетні до корупційного прикриття незаконної діяльності.

Раніше генпрокурор та СБУ в телеграм-каналах повідомили про затримання посадовців облпідрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях за "кришування" схеми з відвертим контентом.

 

Теги: #поліція #корупція

