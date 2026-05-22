Окупанти частіше використовують дрони малого радіусу дії проти цивільних, лише у Херсоні 127 загиблих – Офіс генпрокурора

Російські окупанти дедалі частіше використовують дрони малого радіусу дії не як засіб ведення бою, а як інструмент цілеспрямованого терору проти цивільного населення, повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України в п'ятницю.

"Найбільш показовою є ситуація на Херсонщині. На деокупованих територіях області… унаслідок цих атак загинули 287 мирних мешканців, серед них діти. Ще 2549 людей отримали поранення, зокрема 41 дитина. Лише на місто Херсон припадає 127 загиблих та 1754 поранених. Це 44% від загальної кількості загиблих і майже 69% усіх поранених унаслідок атак дронів по області", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зареєстрували 5303 кримінальні провадження за фактами атак дронів різних модифікацій на цивільну інфраструктуру в Херсонській області.

По всій Україні, за даними правоохоронних органів, кількість кримінальних проваджень за фактами атак із застосуванням дронів малого радіусу дії також зростає стрімко. У 2024 році зафіксовано 2427 таких нападів, у 2025 році вже 6771 кримінальне провадження, за перші чотири місяці 2026 року – 2010 проваджень. Наразі в окремі періоди правоохоронці реєструють до 45-50 кримінальних проваджень на добу.

"Це свідчить не про поодинокі епізоди бойових дій, а про системну, повторювану та організовану практику застосування безпілотників проти цивільних. Фіксуються сталі патерни ураження: прицільне застосування FPV-дронів проти людей у відкритому просторі, на зупинках громадського транспорту, біля житлових будинків та об'єктів інфраструктури; повторні удари по місцях влучань після прибуття екстрених служб; атаки на маршрутні таксі, приватні автомобілі та інший цивільний транспорт, який не має жодного військового значення", – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора окремо зазначили про загрозу повторних ударів, які ворог завдає після прибуття на місце атаки рятувальників, медиків і поліцейських.

"Наразі зареєстровано 34 кримінальні провадження за фактами атак на працівників екстрених служб під час виконання ними службових обов'язків у зоні бойових дій або під час ліквідації наслідків ударів БПЛА. З них 9 проваджень стосуються нападів на працівників ДСНС, 25 на медичних працівників. Унаслідок цих атак постраждали 52 медичні працівники, троє з них загинули. Також постраждали 20 працівників ДСНС. Крім того, розслідується 95 кримінальних проваджень за фактами атак дронами на працівників Національної поліції України. Унаслідок цих ударів поранено 167 поліцейських, четверо загинули. Атаки відбувалися під час евакуації населення, реагування на обстріли, несення служби та пересування територією населених пунктів", – йдеться в повідомленні.

Через удари БПЛА пошкоджено 52 одиниці спеціалізованого транспорту, 44 автомобілі екстреної медичної допомоги та 8 пожежно-рятувальних автомобілів.

"Прокурори та слідчі фіксують численні випадки, коли дрони спрямовуються на житлові квартали, цивільний транспорт, об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, місця скупчення людей, а також на працівників екстрених служб під час ліквідації наслідків атак. Такі дії мають ознаки грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права та кваліфікуються як воєнні злочини", – наголошують в Офісі генпрокурора.