19:13 22.05.2026

Наглядову раду Сенс Банку поповнить ексчлен наглядради Ощадбанку Вайнштейн

Наглядову раду Сенс Банку поповнить ексчлен наглядради Ощадбанку Вайнштейн

Кабінет міністрів України призначив незалежним членом наглядової ради державного Сенс Банку Міхаеля Вайнштейна, який у 2019-2023 рр. був незалежним членом наглядової ради Ощадбанку.

Згідно із повідомленням банку у системі розкриття інформації НКЦПФР, відповідне рішення уряд ухвалив розпорядженням від 20 травня 2026 року, Вайнштейн вступить на посаду після погодження Національним банком України.

Строк його роботи в наглядовій раді Сенс Банку визначено до завершення повноважень чинного складу ради – 3 жовтня 2028 року.

Протягом останніх років Вайнштейн також працював у фінансових структурах Казахстану та Нідерландів.

Із 2019 року він є членом дорадчого комітету обмежених партнерів Казахстанського фонду реструктуризації капіталу (Нідерланди). У 2023-2024 рр. Вайнштейн був незалежним членом ради директорів АТ "Мікрофінансова організація ОнлайнКазФінанс" (Solva, Казахстан), у 2019-2023 рр. – незалежним директором Експортно-кредитного агентства Казахстану, а у 2019-2022 рр. – незалежним членом ради директорів АТ "Національний керуючий холдинг "КазАгро" (Казахстан).

Як повідомлялося, на початку травня ТСК Верховної Ради з питань економічної безпеки звернулася до прем'єр-міністра, голови Нацбанку та міністра фінансів із проханням перевірити можливий сторонній вплив на діяльність органів управління Сенс Банку.

Комісія також просила на час перевірки відсторонити голову наглядової ради банку Миколу Гладишенка і голову правління Олексія Ступака.

Після цього 6 травня Гладишенко самовідсторонився від виконання повноважень голови наглядової ради на час з'ясування обставин, а виконання цих повноважень було покладено на незалежного члена ради Пьотра Новака.

Сенс банк був націоналізований у 2023 році. За даними Нацбанку на 1 квітня 2025 року з активами 159,22 млрд грн він посідав 9-ме місце серед 58 банків України.

 

