Наглядову раду Сенс Банку поповнить ексчлен наглядради Ощадбанку Вайнштейн

Кабінет міністрів України призначив незалежним членом наглядової ради державного Сенс Банку Міхаеля Вайнштейна, який у 2019-2023 рр. був незалежним членом наглядової ради Ощадбанку.

Згідно із повідомленням банку у системі розкриття інформації НКЦПФР, відповідне рішення уряд ухвалив розпорядженням від 20 травня 2026 року, Вайнштейн вступить на посаду після погодження Національним банком України.

Строк його роботи в наглядовій раді Сенс Банку визначено до завершення повноважень чинного складу ради – 3 жовтня 2028 року.

Протягом останніх років Вайнштейн також працював у фінансових структурах Казахстану та Нідерландів.

Із 2019 року він є членом дорадчого комітету обмежених партнерів Казахстанського фонду реструктуризації капіталу (Нідерланди). У 2023-2024 рр. Вайнштейн був незалежним членом ради директорів АТ "Мікрофінансова організація ОнлайнКазФінанс" (Solva, Казахстан), у 2019-2023 рр. – незалежним директором Експортно-кредитного агентства Казахстану, а у 2019-2022 рр. – незалежним членом ради директорів АТ "Національний керуючий холдинг "КазАгро" (Казахстан).

Як повідомлялося, на початку травня ТСК Верховної Ради з питань економічної безпеки звернулася до прем'єр-міністра, голови Нацбанку та міністра фінансів із проханням перевірити можливий сторонній вплив на діяльність органів управління Сенс Банку.

Комісія також просила на час перевірки відсторонити голову наглядової ради банку Миколу Гладишенка і голову правління Олексія Ступака.

Після цього 6 травня Гладишенко самовідсторонився від виконання повноважень голови наглядової ради на час з'ясування обставин, а виконання цих повноважень було покладено на незалежного члена ради Пьотра Новака.

Сенс банк був націоналізований у 2023 році. За даними Нацбанку на 1 квітня 2025 року з активами 159,22 млрд грн він посідав 9-ме місце серед 58 банків України.