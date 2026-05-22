19:04 22.05.2026

Мерц, Стармер і Макрон зазначили посилення позицій України на полі бою та в далекобійності – Зеленський

Радники з питань національної безпеки України, Сполученого Королівства, Німеччини та Франції зустрінуться найближчим часом, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з британським прем'єром Кіром Стармером, французьким президентом Емманюелем Макроном та німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом у форматі "Е3-Україна".

"Передусім (говорили – ІФ-У) про те, як зробити так, щоб дипломатія заради миру активізувалась і Європа в ній була. Всі партнери відмічають, що позиція України значно сильніше – як на полі бою, так і в нашій далекобійності. Це вагомо, і саме такий наш тиск може спонукати до правильної та дієвої дипломатії. Домовились, що наші радники з питань національної безпеки зустрінуться ближчим часом", – написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю за підсумками розмови.

Він обговорив зі співрозмовниками комунікацію з американською стороною та поінформував їх про плани РФ щодо України, Білорусі та інших напрямків у Європі. "Усе, що стосується їхніх політичних та військових намірів, відслідковуємо. Наші команди рівня розвідок більш детально обміняються наявною інформацією… Робимо все, щоб справжній мир був", – додав Зеленський.

 

