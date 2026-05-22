Інтерфакс-Україна
Події
19:03 22.05.2026

Доступ до більш як 40 квартир постраждалого будинку в Дарницькому районі буде обмежено

2 хв читати
Доступ до більш як 40 квартир постраждалого будинку в Дарницькому районі буде обмежено
Фото: https://t.me/dsns_telegram

За результатами обстеження будинку, який постраждав внаслідок ворожого ракетного удару в ніч на 14 травня, буде обмежено доступ до 43 квартир, повідомив голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Ковтунов.

Він повідомив, що фахівці Державного науково-дослідного інституту будівельного виробництва імені В.С. Балицького провели попереднє обстеження будівлі на вул. Братства тарасівців, 9.

"За результатами роботи комісії встановлено: у зоні значних пошкоджень виявлено ознаки аварійності конструкцій та існує реальна загроза їх подальшого руйнування. Відповідно до офіційного висновку інституту, у найкоротший термін необхідно повністю обмежити доступ до всіх квартир 5-го під’їзду, а також до частини квартир 4-го під’їзду", - повідомив він в телеграм.

Зокрема, у 5-му під’їзді повністю зруйновано 18 квартир, ще 16 квартир зазнали суттєвих пошкоджень та наразі залишаються без доступу в зв’язку з руйнуванням сходового маршу.

У 4-му під’їзді, відповідно до висновку НДІБВ, ще 9 квартир мають суттєві пошкодження та перебувають під загрозою подальшого руйнування.

"Розумію, наскільки важко мешканцям сприймати таке рішення. Але безпека та життя людей - беззаперечний пріоритет. Перебування у небезпечній зоні наразі категорично заборонене. Більш детальну інформацію щодо стану конструкцій будинку очікуємо після отримання повного технічного звіту", - наголосив голова району.

Він рекомендував мешканцям, чиї квартири визнані непридатними для проживання звернутись до Управління соціальної та ветеранської політики Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації для оформлення матеріальної допомоги. Зокрема, передбачено одноразову допомогу у розмірі 40 тис. грн та щомісячну допомогу у розмірі 20 тис. грн на оренду житла до вирішення питання подальшого проживання.

Як повідомлялось, внаслідок російського удару 14 травня в Дарницькому районі загинули 24 людини, серед них троє дітей.

Теги: #атаки_рф #будинок #дарницький_район

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:53 22.05.2026
На Дніпропетровщині 16 людей постраждали через російськи удари – ОВА

На Дніпропетровщині 16 людей постраждали через російськи удари – ОВА

18:24 22.05.2026
Людина загинула, ще одна – поранена на Запоріжжі через удар БпЛА – ОВА

Людина загинула, ще одна – поранена на Запоріжжі через удар БпЛА – ОВА

17:08 22.05.2026
У Марганці 13 людей поранено внаслідок удару БпЛА окупантів – ОВА

У Марганці 13 людей поранено внаслідок удару БпЛА окупантів – ОВА

17:01 22.05.2026
Жінку поранено через російський обстріл Херсону – міськрада

Жінку поранено через російський обстріл Херсону – міськрада

16:31 22.05.2026
Чоловіка поранено внаслідок удару КАБ на Запоріжжі – ОВА

Чоловіка поранено внаслідок удару КАБ на Запоріжжі – ОВА

17:56 15.05.2026
Тимчасова повірена у справах США відвідала місце удару РФ по будинку в Києві та висловили співчуття

Тимчасова повірена у справах США відвідала місце удару РФ по будинку в Києві та висловили співчуття

17:10 15.05.2026
Понад 60 керівників дипмісій побували біля місця влучання російської ракети у житловий будинок у Києві – МЗС України

Понад 60 керівників дипмісій побували біля місця влучання російської ракети у житловий будинок у Києві – МЗС України

14:00 15.05.2026
Аварійно-відновлювальні роботи тривають на місці влучання російської ракети у Києві – ДСНС

Аварійно-відновлювальні роботи тривають на місці влучання російської ракети у Києві – ДСНС

10:29 15.05.2026
Зеленський вшанував пам'ять загиблих через російську атаку в Києві

Зеленський вшанував пам'ять загиблих через російську атаку в Києві

18:16 14.05.2026
Вже дев'ятеро загиблих у Києві, рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло – МВА

Вже дев'ятеро загиблих у Києві, рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло – МВА

ВАЖЛИВЕ

Суд у Лондоні відхилив апеляцію ексвласників ПриватБанку на рішення про стягнення з них $3 млрд – банк

Зеленський: Вночі Сили оборони діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі – це близько 700 км від території України

США схвалили передачу Україні обладнання для ЗРК HAWK на суму $108,1 млн

П'ятьох підозрюваних у справі про прикриття мережі "порноофісів" взято під варту з можливістю внесення застави – Офіс генпрокурора

Зеленський у Славутичі: Україна здатна превентивно реагувати на загрози з РФ і Білорусі

ОСТАННЄ

Директорці центру соціального обслуговування на Вінниччині оголошено підозру у справі про смерть дитини – генпрокурор

Четверо фігурантів справи про "кришування порноофісів" вийшли із СІЗО під застави – ЗМІ

Парламент обрав Янеза Янша новим прем'єром Словенії

Окупанти частіше використовують дрони малого радіусу дії проти цивільних, лише у Херсоні 127 загиблих – Офіс генпрокурора

Наглядову раду Сенс Банку поповнить ексчлен наглядради Ощадбанку Вайнштейн

Мерц, Стармер і Макрон зазначили посилення позицій України на полі бою та в далекобійності – Зеленський

Генштаб ЗСУ: В Старобільску уражений один зі штабів підрозділу "Рубікон"

Зеленський про захист північного кордону: жоден напрямок не залишимо без уваги

ДПСУ: У суботу на ПП "Шегині-Медика" пропуск вантажівок здійснюватиметься у сповільненому режимі

ТЦ Gorodok Gallery готується до відкриття нового супермаркету "Сільпо"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА