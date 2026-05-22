Доступ до більш як 40 квартир постраждалого будинку в Дарницькому районі буде обмежено

Фото: https://t.me/dsns_telegram

За результатами обстеження будинку, який постраждав внаслідок ворожого ракетного удару в ніч на 14 травня, буде обмежено доступ до 43 квартир, повідомив голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Ковтунов.

Він повідомив, що фахівці Державного науково-дослідного інституту будівельного виробництва імені В.С. Балицького провели попереднє обстеження будівлі на вул. Братства тарасівців, 9.

"За результатами роботи комісії встановлено: у зоні значних пошкоджень виявлено ознаки аварійності конструкцій та існує реальна загроза їх подальшого руйнування. Відповідно до офіційного висновку інституту, у найкоротший термін необхідно повністю обмежити доступ до всіх квартир 5-го під’їзду, а також до частини квартир 4-го під’їзду", - повідомив він в телеграм.

Зокрема, у 5-му під’їзді повністю зруйновано 18 квартир, ще 16 квартир зазнали суттєвих пошкоджень та наразі залишаються без доступу в зв’язку з руйнуванням сходового маршу.

У 4-му під’їзді, відповідно до висновку НДІБВ, ще 9 квартир мають суттєві пошкодження та перебувають під загрозою подальшого руйнування.

"Розумію, наскільки важко мешканцям сприймати таке рішення. Але безпека та життя людей - беззаперечний пріоритет. Перебування у небезпечній зоні наразі категорично заборонене. Більш детальну інформацію щодо стану конструкцій будинку очікуємо після отримання повного технічного звіту", - наголосив голова району.

Він рекомендував мешканцям, чиї квартири визнані непридатними для проживання звернутись до Управління соціальної та ветеранської політики Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації для оформлення матеріальної допомоги. Зокрема, передбачено одноразову допомогу у розмірі 40 тис. грн та щомісячну допомогу у розмірі 20 тис. грн на оренду житла до вирішення питання подальшого проживання.

Як повідомлялось, внаслідок російського удару 14 травня в Дарницькому районі загинули 24 людини, серед них троє дітей.