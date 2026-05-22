19:00 22.05.2026

Генштаб ЗСУ: В Старобільску уражений один зі штабів підрозділу "Рубікон"

Генеральний штаб Збройних сил України прокоментував маніпулятивну інформацію, що розповсюджена російськими медіа щодо нібито ураження Збройними Силами України об’єктів цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій території України.

"Інформуємо, що Збройні Сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктам, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, в ніч на 22 травня 2026 року уражено низку об’єктів російського агресора, серед яких нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника, зокрема і один зі штабів підрозділу "Рубікон" у районі міста Старобільськ.

Зазначається, що "Рубікон" – російський військовий спецпідрозділ "Центр перспективних безпілотних технологій", представники якого регулярно завдають уражень по мирному населенню та цивільних об’єктах на території України.

