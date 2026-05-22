На Дніпропетровщині 16 людей постраждали через російськи удари – ОВА

За день 16 людей дістали поранень через російськи обстріли населених пунктів області, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська. Пошкоджені інфраструктура, коледж, п’ятиповерхівки, торгово-розважальний центр, адмінбудівля, кілька авто. Постраждали 16 людей. З них п’ятеро госпіталізовані. Жінка 79 років у важкому стані", – написав він у Телеграмі.

За його словами, ворог майже 40 разів атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією, є численні руйнування житла та інфраструктури.