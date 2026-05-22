Зеленський про захист північного кордону: жоден напрямок не залишимо без уваги

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Рівненської області обговорив з керівниками громад північних областей України питання їх захисту.

"Рівненська область, Житомирська, Волинська область. Ми говорили з керівниками громад, у тому числі про захист цього північного напрямку. Враховуючи загрози, які є. Вчора були громади Чернігівської та Київської областей, сьогодні – ще ця частина нашої держави. Жоден напрямок не залишимо без уваги", – написав Зеленський в Телеграм.

За його словами, піднімалися питання роботи шкільного транспорту, будівництва нових шкіл та доріг. "Урядовці все це чули, були онлайн, і я розраховую, що реагувати будуть предметно та швидко. Розраховую на конкретні рішення", – заявив Зеленський.