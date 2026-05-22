ДПСУ: У суботу на ПП "Шегині-Медика" пропуск вантажівок здійснюватиметься у сповільненому режимі

У пункті пропуску "Шегині-Медика" у суботу, 23 травня, оформлення та пропуск вантажівок здійснюватиметься у сповільненому режимі через смугу руху для автобусів, повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"За інформацією польської сторони, 23 травня 2026 року з 07:00 до 19:00 (за польським часом) у пункті пропуску триватимуть ремонтні роботи з укладання асфальту на смугах руху для вантажних транспортних засобів у напрямку в’їзду до Республіки Польща (виїзд з України)", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі служби.

За повідомленням, у зв’язку з цим оформлення та пропуск вантажівок здійснюватиметься у сповільненому режимі через смугу руху для автобусів.

У ДПСУ просять водіїв врахувати зазначену інформацію під час планування маршруту.