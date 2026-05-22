Інтерфакс-Україна
18:03 22.05.2026

ТЦ Gorodok Gallery готується до відкриття нового супермаркету "Сільпо"

Фото: Gorodok Gallery

У торговому центрі Gorodok Gallery розпочинається новий етап розвитку продуктового сегмента: після завершення роботи Fozzy Cash & Carry на локації відкриється супермаркет мережі "Сільпо", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у департаменті оренди ТЦ.

"Ми розглядаємо цей проєкт як важливий етап подальшої трансформації та розвитку торгового центру. Поява "Сільпо" стане сильним драйвером для всього об’єкта та дозволить сформувати ще більш привабливу пропозицію для відвідувачів", — прокоментували у департаменти з оренди ТЦ.

Fozzy Cash & Carry працює до 1 червня. Наразі триває підготовка приміщення до масштабного оновлення: заплановані роботи з реконцепції простору, оновлення дизайну, інженерних систем та адаптації об’єкта під новий формат оператора. Відкриття супермаркету очікується наприкінці III - початку IV кварталу 2026 року.

Деталі щодо концепції нового формату "Інтерфакс-Україна" очікує в відповідях на свій запит від "Фоззі груп".

ТЦ Gorodok Gallery (пр Степана Бандери, 23) відкрито у 2003, загальна площа - 50 тис.кв.м, орендна 35 тис. кв.м, паркінг на 850 машиномісць. Серед орендарів - найбільший технохаб України, понад 10 тис.кв.м, ювелірний квартал 600 кв.м., дитячий центр "Країна Мрій", Pochayna Event Hall.

