Окупанти закатувати військового медика "Азову" Крохмалюка в полоні – заступника командира 1-го корпусу Нацгвардії

Заступник командира 1-го Корпусу Національної гвардії України з роботи з особовим складом, ексзаступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар повідомив про загибель ще одного українського військовополоненого в російському полоні.

"Крохмалюк Олександр Аркадійович долучився до "Азову" у 2016 році – військовий медик, начальник медичної служби на момент потрапляння в полон. Людина, яка рятувала життя. Гідний боєць та мій побратим. Олександр вийшов у полон із "Азовсталі", пройшов Оленівку та катівню Таганрога. Останнє відоме місце утримання – СІЗО-2, Камишин. У вересні 2025 року Олександра повернули в рамках чергового етапу репатріації тіл 1000 на 1000 – додому він повернувся мертвим", – написав Паламар у Facebook.

За його словами, судово-медична експертиза у Львові від 22 вересня 2025 року зафіксувала причину смерті: перелом ребер та тупа травма грудної клітини.

"Це ще один вирок системі міжнародного гуманітарного права, що не здатна захистити здоров’я та життя українських військовополонених у російському полоні. Відкрите та зневажливе порушення Женевської конвенції, катування і вбивства українських військовополонених – це цілеспрямована варварська державна політика росіян. Систематична та задокументована, але безкарна. Цивілізований світ не може обмежуватися лише моніторингом та звітами. Фіксувати злочини – необхідно. Але цього замало. Зло, яке не зустрічає рішучої відповіді, множиться", – наголосив заступник командира.

Паламар закликав українських посадовців, правозахисників та дипломатів, щоб кожен випадок смерті від катувань лунав з трибун ООН, Ради Європи, ОБСЄ, у двосторонніх переговорах, і заявив, що повернення українських військовополонених та військовополонених "Азову" є їх обов’язком та має бути пріоритетом міжнародних відносин України вже зараз.

Як повідомлялося, раніше у п’ятницю уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 95% українських військовополонених піддавались щоденним тортурам, поки знаходились у російських в’язницях, і станом на зараз відомо про 149 закатованих українських військовополонених, які були верифіковані Міжнародним Комітетом Червоного Христа.