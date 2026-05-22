АРМА оголосила конкурси на управителів арештованою нерухомістю "Київмедпрепарату" та БЦ "Кришталь"

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), оголосило конкурс на відбір управителів арештованими активами, що належали підсанкційним Костянтину Жеваго, а також Віктору Виноградову та Андрію Іпполітову.

Як повідомила пресслужба АРМА, оголошений конкурс на управителя нерухомістю ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" на вул. Саксаганського, 139, к. 7, 9, 11, 17, де розташовані приміщення АТ "Київмедпрепарат". Активи раніше належали підсанкційному олігарху Жеваго.

Крім того, оголошений конкурс для заміни управителя бізнес-центру "Кришталь" – одного з арештованих активів ТОВ "Гута-Скло", що належали підсанкційним громадянам рф Віктору Виноградову та Андрію Іпполітову.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій для обох конкурсів – 15 червня 2026 року.

"Активи, пов’язані з російським капіталом, а також активи, арештовані у кримінальних провадженнях щодо корупційних та інших злочинів, мають працювати на українську економіку та українську державу", – зазначається у повідомленні АРМА.