Генштаб ЗСУ: Уражено логістичні об'єкти, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження складів забезпечення, засобів ППО, пунктів управління та живої сили противника на території Росії та на тимчасово окупованій території України.

"21 травня та в ніч на 22 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів російських окупантів. Зокрема уражено зенітний ракетний комплекс "Оса" окупантів у місті Донецьк Донецької області", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, також уражено командно-спостережні пункти противника у Новопетриківці на Донеччині та Тьоткіному Курської області РФ, пункт управління підрозділу у районі Воскресенки Дніпропетровської області, а також вузол зв’язку противника у Верхньому Токмаку Другому Запорізької області.

Крім того, завдано ударів по пунктах управління безпілотників противника у Селидовому, Малинівці та Веселому (Донецька обл.).

Також уражено склад боєприпасів загарбників у Великій Новосілці, склад матеріально-технічних засобів у Донецьку Донецької області, а також склад МТЗ у Ровеньках на (Луганська обл.).

Повідомляється про ураження по зосередженнях живої сили противника у районах Селидового, Українки та Покровська на (Донецька обл.), Малинівки (Запорізська обл.), а також у Троєбортному (Брянська обл., РФ).

Уражено і переправи ворога через річки Оскіл та Бахмутовка у районах Голубівки (Харківська обл.) та Сіверська (Донецька обл.) відповідно.