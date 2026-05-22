Міносвіти напрацює питання підвищення стипендій для українських студентів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відвідав Рівне, де поспілкувався зі студентами професійного коледжу та анонсував розгляд питання підвищення стипендій.

"Обговорили зі студентами та керівниками підприємств, які допомагають їм працевлаштовуватися після випуску, підготовку фахівців, популяризацію професійної освіти. Підіймалось і питання підвищення стипендій. Можливі рішення напрацює Міністерство освіти і науки", – написав Зеленськкий в Телеграм у п’ятницю.

Як повідомлялося, у березні прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що студенти приватних закладів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням, отримуватимуть академічні стипендії у розмірі щонайменше 4 тис. грн із 1 вересня цього року.