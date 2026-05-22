У Марганці 13 людей поранено внаслідок удару БпЛА окупантів – ОВА

Щонайменше 13 людей зазнали поранень через удар російського дрону по службовому транспорту у м. Марганець, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"13 людей постраждали через російську атаку на Марганець. Ворожий FPV-дрон поцілив поряд зі службовим транспортом, де знаходилися працівники одного з підприємств. В автівці повилітали вікна", – написав він у Телеграмі.

За словами Ганжи, поранені 13 людей, чотирьох з них шпиталізовано у стані середньої тяжкості.