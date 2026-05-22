17:04 22.05.2026

САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому керівнику Держрезерву

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили про підозру колишньому керівнику Держрезерву та ще трьом учасникам схеми заволодіння коштами державного підприємства, повідомляє САП.

"За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ вручили повідомлення про підозру 4 учасникам злочинної схеми із заволодіння коштами державного підприємства, що перебуває у сфері управління Державного агентства з управління резервами України", – йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в п’ятницю.

За інформацією антикорупційної прокуратури, серед підозрюваних: колишній керівник Держрезерву, ексзаступник директора держпідприємства, організатор оборудки, пособник (фізична особа).

Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах або організованою групою).

У межах досудового розслідування встановлено, що восени 2022 року особи розробили схему заволодіння коштами, які державне підприємство отримувало за складські послуги.

"Схема полягала в наданні складських площ підконтрольним приватним компаніям під виглядом послуг зі зберігання. Посадовці держпідприємства укладали з цими фірмами фіктивні договори та вносили завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі", – зазначається в повідомленні.

За даними САП, згідно з документами площа орендованих приміщень була значно меншою, ніж використовувалася фактично. Надалі підконтрольні компанії здавали значно більші площі складських приміщень реальному сектору економіки.

"Такі дії призвели до завдання близько 36 млн грн збитків. Ці кошти учасники схеми переводили в готівку та розпоряджалися ними на власний розсуд", – уточнюють в антикорупційній прокуратурі.

В САП зауважують, що організатора злочинної схеми затримали під час спроби перетнути державний кордон. Наразі суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

